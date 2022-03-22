Потеря российского рынка не опечалит Lamborghini

Генеральный директор Lamborghini сообщает, что если марке придется уйти с российского рынка, то потери быстро компенсируются спросом из других стран

Интересный факт, прошлый год для Lamborghini в России стал рекордным – наша страна заняла почти два с половиной процента от общего количества продаж. В числовом выражении это выглядит так – 200 машин из 8405. К сожалению, из-за геополитической обстановки компания Lamborghini была вынуждена приостановить свою деятельность здесь.

Представители марки официально заявили, что если ничего не изменится, компании придется на время забыть о России, благо у нее по всему миру большое количество предоплаченных заказов на автомобили и длинная очередь на них. «Автомобили, которые мы запланировали производить для России в этом году, могут быть легко поглощены другими рынками» - заявил Стефан Винкельман на ежегодной конференции.

Какие автомобили мы можем потерять? В первую очередь, кроссовер Urus, на который приходился основной спрос. Под раздачу попадает и гиперкар Huracan. К слову, последний в текущем году должен обзавестись двумя спецверсиями, которые будут отличаться лишь внешним стайлингом. Правда, со сменой поколения Huracan превратится в гибрид, но случится это лишь в 2025 году.