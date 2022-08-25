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25 авг 2022

Представлен Lamborghini Urus от ателье G-Power

Представлен Lamborghini Urus от ателье G-Power
Автор фото: фирма-производитель

Известное своей работой с немецкими премиальными брендами ателье G-Power взялось за переделку итальянских автомобилей Lamborghini. Первым проектом тюнеров стал кроссовер Urus.

Приоритетным направлением в модернизации стало увеличение мощности двигателя. Простой перепрошивкой софта удалось добиться прироста с 650 до 740 лошадиных сил. Установка спортивных катализаторов и даунпайпа позволила "снять" еще сорок "лошадей".

Отметим, что компания работает над ещё более продвинутым пакетом. По подсчётам, замена штатных охладителей забираемого воздуха на более производительные  аналоги позволит снять с двигателя дополнительные 50 сил. Динамические характеристики всех версий не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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