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17 янв 2023

Преемника Lamborghini Aventador раскрыли в патентном ведомстве

Преемника Lamborghini Aventador раскрыли в патентном ведомстве
Автор фото: фирма-производитель

Свой новый суперкар компания Lamborghini может представить уже в марте 2023 года, хотя продажи стартуют не ранее 2024-го

Суперкар на изображениях имеет достаточно традиционный для итальянской марки внешний вид и пропорции. От снятого с производства Aventador он отличается большим числом острых граней. Пожалуй, знаковым элементом дизайна может стать прозрачный колпак моторного отсека – на патентных схемах он изображен в виде небольшого углубления.

Приятная новость – новый спорткар будет  оснащен двигателем внутреннего сгорания (видны патрубки выходной системы). Потенциальная отдача силовой установки – 1000-1200 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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