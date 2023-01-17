Свой новый суперкар компания Lamborghini может представить уже в марте 2023 года, хотя продажи стартуют не ранее 2024-го

Суперкар на изображениях имеет достаточно традиционный для итальянской марки внешний вид и пропорции. От снятого с производства Aventador он отличается большим числом острых граней. Пожалуй, знаковым элементом дизайна может стать прозрачный колпак моторного отсека – на патентных схемах он изображен в виде небольшого углубления.

Приятная новость – новый спорткар будет оснащен двигателем внутреннего сгорания (видны патрубки выходной системы). Потенциальная отдача силовой установки – 1000-1200 лошадиных сил.