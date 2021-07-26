У Lamborghini Huracan STO не будет версии Spyder

Почему управленцы марки внезапно решили лишить спорткар открытой версии? Она же была у предшественника - Lamborghini Huracan Performante!

Все просто – версии без крыши – это всегда компромисс, который требует существенной переработки кузова и силовых элементов. В случае с STO доработки не имеют смысла. Во-первых, автомобиль станет существенно тяжелее. Во-вторых, жесткость кузова пострадает. В-третьих, инженерам придётся переделать систему охлаждения, ведь крепить верхний воздухозаборник, который на обычном спорткаре располагается на крыше, будет некуда. Последний пункт касается изменения аэродинамики.

Вот что интересно – официального отказа еще не было, все вышеуказанное – инсайдерская информация, которая оказалась в распоряжении европейских СМИ. К слову, в России продажи Lamborghini Huracan STO должны начаться осенью.