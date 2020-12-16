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16 дек 2020

У Lamborghini появился уникальный родстер

У Lamborghini появился уникальный родстер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini и её подразде­ление Scuadra Corse рас­секретили уникальный SC20 – спидстер без крыши и лобового стекла.

Так, читатели Motorpage, перестаньте облизываться – машина будет построена в единственном экземпляре для конкретного заказчика. Какого-либо серийного продолжения проекта не будет вовсе.  К слову, заказчик совместно работал с командой разработчиков – его руке, или хотя бы мысли, принадлежит дизайн интерьера и особый окрас.

Любопытно получается – фактически, машина уникальна только своей внешностью. Технически перед нами обычный Aventador SVJ.   Здесь установлен «базовый» 770-сильный мотор, который не подвергся доработкам. Все усилия были брошены на улучшение аэродинамики.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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