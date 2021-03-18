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18 мар 2021

В Lamborghini более не собираются ставить на скорость

В Lamborghini более не собираются ставить на скорость

Глава тихоокеанского подразделения компании Франческо Скардаони заявил, что скорость в автомобилях не главное, так как слишком легко достается

В интервью журналу Car Advice топ-менеджер заявил, что  строить автомобили, исходя из концепции скорости, уже неинтересно.  Более того, скорость, как характеристика уже не внушает трепета – она потеряла актуальность, так как сегодня гибридные и электрические силовые установки позволяют достигать больших цифр без особого труда.  Но какой же параметр выходит тогда на первые позиции?

Управляемость. «Когда у вас имеется хорошее ускорение, но автомобиль тяжёл в управлении, вы не получите истинного удовольствия от езды на высокой скорости» -  с такими словами Скарадони объявил, что Lamborghini переходит к новой концепции по разработке автомобиля -  точная настройка данного параметра станет главным приоритетом компании.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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