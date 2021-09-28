В Lamborghini готовятся представить четырехместный спорткар

В линейке компании Lamborghini может появиться необычный для нынешнего модельного ряда четырехместный электрический спорткар.

В данный момент информации об автомобиле немного, но наши коллеги из западных СМИ сообщают, что машину будут строить в сотрудничестве с Audi и Porsche. Конечно же, тут можно построить несколько конспирологических теорий о схожести с моделями E-Tron или Taycan, но, что удивительно, они даже подтверждаются некоторой инсайдерской информацией.

Сообщается, что машину построят на платформе SSE (Scalable Systems Platform), которая станет своего рода преемницей всех нынешних платформ Volkswagen Group. Предполагается, что «тележка» окажется очень гибкой и позволит создавать машины любых классов и форматов.