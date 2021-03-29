В Lamborghini готовятся представить последний спорткар с V12

Мотор V12 – двигатель ультимативный. Последний автомобиль Lamborghini, который им обладал – модель Aventador. Десять лет прошло, а его преемника так и не представили. Впрочем, скоро все изменится

Британский портал Autocar поделился производственным планом Lamborghini на ближайшие пять лет. Главный пункт – преемник модели Aventador, который будет представлен уже в этом году. К сожалению, информации о нем пока немного, кроме интересного факта – модель станет гибридной. Причиной подобного решения стала экология – мотор V12, которым будет оснащен суперкар, надо как-то вписывать в ужесточившиеся экологические стандарты.

Кроме того, ближе к 2025 году компания Lamborghini собирается обновить модель Huracan. Причем, по некоторым данным, речь идет о рождении новой модели. Также компания возвращается к разработке автомобиля класса гран-туризмо.