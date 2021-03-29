Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2021

В Lamborghini готовятся представить последний спорткар с V12

В Lamborghini готовятся представить последний спорткар с V12
Автор фото: фирма-производитель

Мотор V12 – двигатель ультимативный. Последний автомобиль Lamborghini, который им обладал – модель Aventador.  Десять лет прошло, а его преемника так и не представили. Впрочем, скоро все изменится

Британский портал Autocar поделился производственным планом Lamborghini на ближайшие пять лет.  Главный пункт – преемник модели Aventador, который будет представлен уже в этом году. К сожалению, информации о нем пока немного, кроме интересного факта – модель станет гибридной. Причиной подобного решения стала экология – мотор V12, которым будет оснащен суперкар, надо как-то вписывать в ужесточившиеся экологические стандарты.

Кроме того, ближе к 2025 году компания Lamborghini собирается обновить модель Huracan. Причем, по некоторым данным, речь идет о рождении новой модели. Также компания возвращается к разработке автомобиля класса гран-туризмо.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lamborghini готовится выпустить три новинки

19 марта 2021

В Lamborghini более не собираются ставить на скорость

18 марта 2021
Lamborghini Urus (2019)

Lamborghini Urus отзывают – могут сгореть

23 декабря 2020

У Lamborghini появился уникальный родстер

16 декабря 2020

Lamborghini остается дома

15 декабря 2020

Lamborghini не убьет двигатель V12

30 ноября 2020

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Teramont - volkswagen teramont (2018) почему профессору дроздову понравится teramont Тест драйв
29 марта 2021

Volkswagen Teramont
"Почему профессору Дроздову понравится Teramont"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee (2016) для работы больше и не надо
Тест драйв
26 марта 2021

Peugeot Partner
"Для работы больше и не надо"
Audi A6 - audi a6 45 tdi (2020) ищет продвинутого сисадмина
Тест драйв
24 марта 2021

Audi A6
"Audi A6 45 TDI ищет продвинутого сисадмина"
Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio - kia rio (2020) и volkswagen polo (2020) не сошлись во взглядах на usb
Сравнительный тест
16 марта 2021

Volkswagen Polo Sedan, KIA Rio
"Kia Rio и Volkswagen Polo не сошлись во взглядах на USB"

Написано новостей:

2 7 9 6 2