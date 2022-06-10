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10 июн 2022

Взгляните на уникальный Lamborghini 400 GT

Взгляните на уникальный Lamborghini 400 GT

При первом взгляде на это купе в голове совершенно не возникает мысли о какой-либо специфике данного автомобиля. Да, это ретрокар из шестидесятых, но похожих моделей существует очень много. Впрочем, если взглянуть на машину через призму истории марки Lamborghini, то все встает на свои места

Lamborghini 400 GT – это первый спорткар компании, который получил четырехместную компоновку салона, если учесть тот факт, что Lamborghini, в принципе, нечасто строит четырехместные машины, то ценность «четырехсотки» становится еще выше. К слову, под капотом здесь установлен четырехлитровый мотор V12. Который развивает 325 лошадиных сил. Машина способна разогнаться до 241 км/ч.  Также на машину установлен штатный кондиционер, что является редкостью для спорткаров тех лет.

Всего было выпущено 247 экземпляров Lamborghini 400 GT. Один из них выставлен сейчас на одном из швейцарских аукционов. Экземпляр интересный – машина находится в идеальном состоянии и ни разу не проходила процесс реставрации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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