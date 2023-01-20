Взгляните на уникальный Lamborghini Countach

На аукционе RM Sotheby's в конце января выставят на торги необычный экземпляр суперкара Lamborghini Countach. Это представитель 1990 модельного года, когда производство Countach было завершено

Да, перед нами автомобиль из юбилейной серии "25th Anniversary", которая насчитывала 657 экземпляров. То есть, фактически, перед нами настоящий эксклюзив. Еще одна интересная черта - все юбилейные машины отличаются от стоковых спорткаров, так как их доработала команда инженеров под руководством небезызвестного Горацио Пагани, который чуть позже создаст свою собственную одноименную компанию по производству спортивных машин.

Мотор команда Пагани не трогала - под капотом трудится штатный пятилитровый 455-сильный движок. С другой стороны - автомобиль получил модернизированную подвеску и новый аэродинамический обвес.