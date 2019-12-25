Жизнь налаживается - в России возник дефицит автомобилей класса люкс.

Конечно, если бы дефицит касался массовых автомобилей, то говорить об улучшении благосостояния россиян можно было бы говорить без сомнений, но и дефицит люксовых автомобилей тоже что-то да значит

Правда, такая ситуация сложилась только у одной марки , причем с конкретной моделью. Речь идёт о Lamborghini и кроссовера Urus. Оказалось, спрос на новый кроссовер Lamborghini Urus в России оказался столь высок, что производитель попросту не успевает выполнять заказы клиентов. На этом фоне продажи итальянской марки в нашей стране выросли вдвое.

«У нас есть возможность увеличить объемы производства, но нет готовности сделать это прямо сейчас. В текущем году продажи в России вырастут в два раза, до 126 единиц, в Индии — в два раза, до более чем 40 единиц. Продажи в Италии увеличатся в три раза, до 200 единиц. В конечном счете мы могли бы нарастить производство Уруса, чтобы сократить время ожидания на тех рынках, где спрос на эту модель значительно превзошел наши ожидания», — заявил глава Lamborghini Стефано Доменикали в интервью Automotive News.