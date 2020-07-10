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10 июл 2020

Самый мощный суперкар Lamborghini обзавелся версией без крыши

Самый мощный суперкар Lamborghini обзавелся версией без крыши
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini представила открытую версию гибридного 819-сильного суперкара Sian

В Lamborghini отметили, что внешность автомобиля выполнена с оглядкой на знаменитую модель Countach. В частности, Sian Roadster получил особые элементы под названием Periscopo, представляющие собой воздуховоды за водительским и пассажирским сиденьем, а также шесть шестиугольных задних фонарей.

Силовая установка изменениям не подверглась. Суперкар оснащен 6,5-литровым атмосферным двигателем V12 мощностью 785 л. с. и 34-сильным электрическим агрегатом, объединенным с трансмиссией. Благодаря «зеленому» мотору автомобиль может двигаться на малых скоростях без потребления горючего, например во время парковки или движения задним ходом. Суммарная отдача агрегатов составила 819 лошадиных сил. Родстер способен набирать первую «сотню» за 2,9 с, а его максимальная скорость составляет 350 км в час. Стоит отметить, что Sian стал первым автомобилем в истории марки, который обладает гибридной силовой установкой.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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