Lamborghini Sian возвели в Lego

Какой-то человек однажды сказал: «дайте мне неограниченный запас конструктора Lego, и я воспроизведу весь мир». Эта задача, пожалуй, слишком масштабная, но, например, строить полноразмерные копии спорткаров из кубиков энтузиастам никто не мешает

Надо сказать, что «Лего-Lamborghini» построили сами сотрудники производителя конструкторов. У компании в Чехии есть целый офис, который занимается подобными проектами. Год назад они воспроизвели в полном масштабе Bugatti Chiron и теперь решили взяться за Lamborghini.

На Sian, к слову, ушло более четырехсот тысяч деталей и пять тысяч часов работы. Зато инженерам удалось создать полноценный интерьер спорткара, а также сделать работающую оптику. Помимо всего прочего суперкар получил ещё и подобие лакокрасочного покрытия с использованием официальных красящих пигментов Lamborghini.