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26 дек 2022

Land Rover Defender превратится в электрокар

Land Rover Defender превратится в электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Популярный британский внедорожник в 2025 году переживет масштабную модернизацию – переедет на новую платформу и станет электрокаром. Занятно, но руководство Land Rover даже не будет официально заявлять обновление как смену поколений

Такой шаг выглядит несколько странным, так как модернизация, фактически, носит радикальный характер. Нынешняя алюминиевая архитектура D7 Premium Lightweight уступит место платформе MLA Flex, уже лежащей в основе актуальных Range Rover и Range Rover Sport.

Что касается электрической версии, то она не будет единственной – новая «тележка» подразумевает использование разных силовых установок – и ДВС, и гибридов, и электромоторов.  Отметим, что «зеленая» версия появится и у модели Discovery.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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