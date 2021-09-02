Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2021

Land Rover представил Defender для спецагентов

Land Rover представил Defender для спецагентов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover представила особую версию внедорожника Defender под названием V8 Bond. Как можно понять из названия, машина посвящена новому фильму об агенте 007

Внедорожник сделали очень похожим на тот, который снимался в фильме – черный цвет, 22-дюймовые колесные диски, особые шильдики и фирменные тормозные суппорты Xenon Blue – вот его главные атрибуты. В салоне также появились специальные таблички с названием «Defender 007», а мультимедийную систему снабдили особой заставкой с кадрами нового фильма.

Что касается технической части, то перед нами обычный Defender с пятилитровым мотором  V8  под капотом. Он развивает 520 лошадиных сил, что позволяет разгоняться автомобилю до первой сотни ровно за пять секунд.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Немецкие тюнеры превратили Defender в спорткар

25 июня 2021
Land Rover Defender 110 (2020)

Новый Land Rover готовится предстать перед Россией

07 августа 2020
Land Rover Defender 110 (2020)

В Land Rover не смогли отстоять культовый дизайн Defender

06 августа 2020

Land Rover готовит самый мощный «Дефендер»

24 июля 2020
Land Rover Defender 110 2020

До России добрался новый Land Rover Defender

16 июня 2020

Land Rover начал испытания нового Defender с 500-сильным мотором

07 мая 2020

 Новости Land Rover Defender 110

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A3 - audi a3 (2021) без разницы, четыре или пять, но за три Тест драйв
01 сентября 2021

Audi A3
"Без разницы, четыре или пять, но за три"
KIA Seltos - kia seltos (2020) с kia seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью
Тест драйв
30 августа 2021

KIA Seltos
"С Kia Seltos не нужно выбирать между пижонством и практичностью"
Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan r (2021) для дороги без конца
Тест драйв
27 августа 2021

Volkswagen Tiguan
"Для дороги без конца"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 8 9 9 4