Land Rover представил Defender для спецагентов

Компания Land Rover представила особую версию внедорожника Defender под названием V8 Bond. Как можно понять из названия, машина посвящена новому фильму об агенте 007

Внедорожник сделали очень похожим на тот, который снимался в фильме – черный цвет, 22-дюймовые колесные диски, особые шильдики и фирменные тормозные суппорты Xenon Blue – вот его главные атрибуты. В салоне также появились специальные таблички с названием «Defender 007», а мультимедийную систему снабдили особой заставкой с кадрами нового фильма.

Что касается технической части, то перед нами обычный Defender с пятилитровым мотором V8 под капотом. Он развивает 520 лошадиных сил, что позволяет разгоняться автомобилю до первой сотни ровно за пять секунд.