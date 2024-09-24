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24 сен 2024

Land Rover представил новую спецверсию Defender, посвященную острову Ибица

Land Rover представил новую спецверсию Defender, посвященную острову Ибица
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover представила ограниченную серию Defender под названием Eivissa (каталонское название острова Ибица). Всего планируется выпустить 6 таких экземпляров

Defender Eivissa предложен в двух версиях: Defender 110 Eivissa Sunrise и Defender 90 Eivissa Noontide. Версия Sunrise окрашена в темно-желтый цвет, который отсылает к восходу солнца. Noontide получил светло-голубой кузов, ассоциирующийся с небом, и белую крышу, напоминающую самый распространенный цвет домов на острове. Каждая спецверсия будет выполнена в трех экземплярах и получит отличительный шильдик с образом волны и солнца.

Обе спецверсии представили на мероприятии Destination Defender Ibiza, который проходит с 13 по 29 сентября. По сообщению компании, шесть внедорожников были созданы, как «дань уважения богатой истории и культурной значимости острова». Число 6 также скрывает под собой отсылку. Первоначально остров был назван финикийцами Ибшм (Ибошим) в честь бога Беса, покровителя плодородия и домашнего благополучия, а также ассоциирующимся с числом 6.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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