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4 май 2023

Land Rover возрождает классический Defender

Land Rover возрождает классический Defender

Да, английская марка уже давно сняла с конвейера классический «Деф». Однако, периодически компания организовывает «довыпуск» юбилейных версий. Ровно такая же история произошла и сейчас

Собственно, Land Rover представил классический Defender в версии Islay Edition — их соберут всего 30 экземпляров.Машина стилизована под внедорожник Land Rover series IIA образца 1965 года, на таком в свое время ездил Спенсер Уилкс, один из основателей Land Rover.

По техническим характеристикам здесь обнаруживается кое-что интересное. Под капотом располагается пятилитровый, 400-сильный мотор V8.  Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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