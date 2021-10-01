В Россию приехал Defender Джеймса Бонда

Дилеры Jaguar Land Rover в России начали принимать заказы на спецверсию внедорожника Land Rover Defender V8, она называется Bond и приурочена к выходу фильма «Не время умирать»

Какими отличиями щеголяет новая версия внедорожника? Их здесь несколько – легкосплавные диски на 22 дюйма, уникальный черный цвет, пороги с подсветкой и надписью Defender 007 и проекция на землю при открытии двери светового логотипа 007. Штатная мультимедийная система при включении запускает знаменитый «Ганбаррел» - основную заставку всех фильмов о британском секретном агенте.

В остальном же перед нами обычный Land Rover Defender с пятилитровым мотором V8 под капотом. Он развивает мощность в 525 лошадиных сил. Отметим, что тираж специальной версии будет невелик - всего 300 экземпляров.