Представлен Land Rover Defender с мотором от Tesla

Ателье ECD Automotive Design из Флориды представило необычный кастомный Land Rover Defender

Надо сказать, что машина примечательна, хотя бы, тем, что перед нами старый «Дэф», который сошел с конвейера в 1961 году. Впрочем, мастера не стали приводить машину в оригинальное состояние – они установили на нее множество кузовных элементов от внедорожников более поздних годов выпуска, а заодно облачили свой «Дэф» в россыпь внедорожных аксессуаров и полностью переделали интерьер, осовременив его.

Впрочем, самое интересное скрывается под капотом – штатный ДВС был удален, а его место занял электромотор от Tesla Model S, который развивает 450 лошадиных сил. Под днищем кузова закрепили 100-киловаттную батарею.