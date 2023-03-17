Автомобильный портал Motorpage
17 мар 2023

Представлен Land Rover Defender с мотором от Tesla

Представлен Land Rover Defender с мотором от Tesla
Автор фото: фирма-производитель

Ателье ECD Automotive Design из Флориды представило необычный кастомный Land Rover Defender

Надо сказать, что машина примечательна, хотя бы, тем, что перед нами старый «Дэф», который сошел с конвейера в 1961 году.  Впрочем, мастера не стали приводить машину в оригинальное состояние – они установили на нее множество кузовных элементов от внедорожников более поздних годов выпуска, а заодно облачили свой «Дэф» в россыпь внедорожных аксессуаров и полностью переделали интерьер, осовременив его.

Впрочем, самое интересное скрывается под капотом – штатный ДВС был удален, а его место занял электромотор от Tesla Model S, который развивает 450 лошадиных сил. Под днищем кузова закрепили 100-киловаттную батарею.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Land Rover Defender 130 (2023)

Land Rover Defender превратится в электрокар

26 декабря 2022
Land Rover Defender V8 Bond

В Россию приехал Defender Джеймса Бонда

01 октября 2021
Land Rover Defender V8 Bond

Land Rover представил Defender для спецагентов

02 сентября 2021

Немецкие тюнеры превратили Defender в спорткар

25 июня 2021
Land Rover Defender 110 (2020)

Новый Land Rover готовится предстать перед Россией

07 августа 2020
Land Rover Defender 110 (2020)

В Land Rover не смогли отстоять культовый дизайн Defender

06 августа 2020

 Новости Land Rover Defender 110

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом» Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank
Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 1 2