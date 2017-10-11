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апр 2018

Новое поколение Land Rover Range Rover - Дефицитный люкс

Новый Land Rover Range Rover - Land Rover Range Rover SV Coupe 2019 Дефицитный люкс
Гламурный, исключительный и… дефицитный. К новинке от Land Rover хочется применить именно такие эпитеты

Трехдверная компоновка Range Rover SV Coupe – дань уважения пионеру семейства Range Rover образца 1970 года с аналогичным типом кузова. От флагманской модели новинка отличается не только меньшим количеством дверей, но также заниженной на 7 мм линией крыши и отсутствием боковых оконных рамок. Есть знаки отличия и в экстерьере: решетка радиатора, оба бампера и боковые накладки – оригинальные. Кроме того, Range Rover SV Coupe первым в семействе получил исполинские 23-дюймовые колеса, а боковые двери здесь открываются и закрываются при помощи электропривода. В салоне установлено четыре раздельных кресла, причем оригинальные передние сиденья более широкие, чем штатные. Всего на выбор предлагается около сотни вариантов оформления интерьера. Под капотом расположился 5-литровый бензиновый V8 с нагнетателем мощностью 565 л.с. Тяга передается на колеса обеих осей через 8-диапазонный «автомат». Пневматическая подвеска «донорского» Range Rover перекалибрована и занижена на 8 мм с прицелом на активную езду по асфальту. Тираж люксовой «трехдверки» ограничат 999 экземплярами, 99 из которых выделены для России. Такие автомобили появятся у наших дилеров к осени.

Фото Land Rover Range Rover

  • Land Rover Range Rover SV Coupe 2019 Дефицитный люкс
  • Land Rover Range Rover SV Coupe 2019 вид спереди
  • Land Rover Range Rover SV Coupe 2019 вид сбоку
  • Land Rover Range Rover SV Coupe 2019 вид сзади
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Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover
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