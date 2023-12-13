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13 дек 2023

Анонсирован полностью электрический Range Rover

Анонсирован полностью электрический Range Rover
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover опубликовала тизер нового электрического Range Rover. По словам производителя, это станет «самым тихим и изысканным Range Rover, когда-либо созданным»

Информации о новинке пока очень мало. Тизер раскрывает некоторые элементы внешнего облика автомобиля. Можно заметить порт для зарядки автомобиля, который подсвечивается зеленым цветом и новый дизайн колесных дисков с хромированными вставками. Фирменная решетка радиатора останется на месте, но количество прорезей значительно сократится. В остальном внешний образ автомобиля будет полностью соответствовать актуальному поколению, которое дебютировало в прошлом году.

Электрический Range Rover получит архитектуру производства Jaguar-Land Rover, которая поддерживает систему быстрой зарядки. По предварительным данным известно, что производительность электрической силовой установки сравнима с флагманским ДВС V8 объемом 4,4 л. Его мощность составляет 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Также электрокроссовер оснащен системами и технологиями для внедорожной езды. Отмечается, что глубина преодолеваемого брода будет достигать 850 мм.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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