Представлен самый мощный Range Rover

Ателье Manhart решило временно отойти от доработок моделей BMW, и направить свои усилия на модернизацию английских внедорожников

Под руку попался новенький Range Rover – с него и решили начать. На самом деле, работать с данной моделью тюнерам было легко. К примеру, четырехлитровый двигатель V8 имеет баварское происхождение (производство BMW), и инженерам не составило большого труда довести его отдачу до 650 лошадиных сил (со штатных 530 лошадей). Прочие технические доработки включают в себя модернизацию подвески и альтернативную выхлопную систему.

Внешность автомобиля также видоизменили. Во-первых, внедорожник перекрасили в матовый черный цвет с добавлением золотых полос в окантовке воздухозаборников, молдингов и решетки радиатора. Золотистыми выполнены и кастомные колёсные диски. Интерьер также выполнен в черно-золотых тонах. Общая стоимость проекта не раскрывается.