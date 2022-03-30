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30 мар 2022

Представлен самый мощный Range Rover

Представлен самый мощный Range Rover
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Manhart  решило временно отойти от доработок моделей BMW, и направить свои усилия на модернизацию английских внедорожников

Под руку попался новенький Range Rover – с него и решили начать.  На самом деле, работать с данной моделью тюнерам было легко. К примеру, четырехлитровый двигатель V8 имеет баварское происхождение (производство BMW), и инженерам не составило большого труда довести его отдачу до 650 лошадиных сил (со штатных 530 лошадей). Прочие технические доработки включают в себя модернизацию подвески и альтернативную выхлопную систему.

Внешность автомобиля также видоизменили. Во-первых, внедорожник перекрасили в матовый черный цвет с добавлением золотых полос в окантовке воздухозаборников, молдингов и решетки радиатора.  Золотистыми выполнены и кастомные колёсные диски. Интерьер также выполнен в черно-золотых тонах. Общая стоимость проекта не раскрывается.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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