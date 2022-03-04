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4 мар 2022

Россияне лишились нескольких важных автомобильных новинок

Россияне лишились нескольких важных автомобильных новинок
Автор фото: фирма-производитель

Мы очень надеемся, что появление этих моделей на нашем рынке – вопрос времени, лишь бы все не затянулось надолго

Да, всем известно, что некоторые автомобильные компании приостановили свою деятельность на российском рынке – нарушены поставки, логистика и.т.д. Давайте разберемся, какие новинки, который были анонсированы, к нам в Россию пока не попадут.

Начнем с Land Rover и флагманского Range Rover -  он должен был появиться уже нынешней весной. Предполагалось, что новинка приедет к нам с 3-литровыми дизельными «шестерками» мощностью 249 и 350 лошадиных сил и 4,4-литровым бензиновым V8 с двумя турбинами, развивающим 530 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Следующий на очереди Mercedes-Benz и его электрокар EQS. По первоначальному плану его поставки должны были быть запущены в мае. Клиент мог бы выбрать между 300-сильной и 523-сильной версией.

От Mercedes переходим к Skoda. Здесь нас интересует обновленный кроссовер Karoq, который несколько месяцев назад получил ОТТС. Рестайлинг серьезно изменил внешность машины, но оставил старые агрегаты. Поставки должны быть налажены в конце апреля.  Та же ситуация происходит  и с соплатформенным Volkswagen Taos. Последний «пропащий» - новый Nissan Pathfinder -  его продажи стартовали в России буквально несколько дней назад, но и его поставки были временно прекращены.

При написании новости использовалась информация:
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