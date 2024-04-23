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23 апр 2024

Электрический Range Rover EV трудно отличить от стандартной версии

Электрический Range Rover EV трудно отличить от стандартной версии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover поделилась изображениями электрической модификации кроссовера Range Rover. Автомобиль показали во время зимних испытаний без камуфляжа, но как оказалась, скрывать там нечего

Единственным внешнем атрибутом электромобиля станет вставка под решетку радиатора в цвет кузова, но и при этом ее рисунок практически полностью повторяет стандартную версию. Однако судя по ранним тизерным изображениям, вероятно, будет версия, которая получит хромированные элементы на такой вставке. В салоне кардинальных изменений также не предвидится.

Пока силовая установка держится в секрете. Известно только, что по производительности она будет сопоставима с двигателем V8. Вместе с опубликованным видео, где автомобиль тестировали при -40 градусах, также стало известно, что электрическая модификация получит новую систему контроля тяги, позволяющей контролировать крутящий момент на скользких поверхностях без вмешательства ABS.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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