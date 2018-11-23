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23 ноя 2018

Новый Range Rover Evoque представлен официально

Новый Range Rover Evoque представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Есть мнение, что новый Evoque очень похож на старшую модель Velarи, и является чуть ли не его копией в масштабе, правда на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что автомобиль был разработан практически с нуля

Концепция «матрешки», когда младшие модели похожи на своих старших собратьев, применяется многими автопроизводителями. Range Rover не стал исключением, в новом Evoque действительно есть стилистика от Velar: похожая оптика; утопленные ручки дверей и большое количество дисплеев в салоне. Правда динамика линий, наоборот, выглядит собранной, что уже намекает на преемственность с прошлым поколением Evoque.

Если же говорить о технической стороне вопроса, то именно здесь и кроется вся новизна. Дело в том, что концерн разработал новую платформу для Evoque, где была увеличена колесная база. Мотивацией к применению подобного решения стал двигатель, точнее применение гибридных силовых установок. В прошлой генерации у автомобиля просто не было места для размещения батарей. Теперь же это стало возможным. Благодаря новой платформе, простор на заднем ряду увеличился, а улучшенная ходовая еще и повлияла (положительно) на объем багажника.

К слову о ходовой,  теперь автомобиль оснащается новой задней сверхкомпактной подвеской (переработанная многорычажка от Velar). В передней подвеске (тип МакФерсон) применены полые кулаки и сайлентблоки рычагов с гидро-наполнением. Вместе с адаптивными амортизаторами это должно положительно сказаться на комфорте и плавности хода. Что касается полного привода, то здесь установлена система Active Driveline, которая умеет распределять крутящий момент отдельно на каждое из задних колёс и отключать заднюю ось вместе с карданом для экономии топлива.

Топливный аппетит у нового Evoque должен быть в рамках приличия, так как  линейка моторов состоит из  двух дизельных (на 150 и 180 сил) и трех бензиновых моторов, старший из которых, мощностью в 300 лошадиных сил, и является гибридом. Стоит отметить, что новинка  доберется до нас в начале следующего года, а цены будут известны уже к концу декабря.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru , РБК

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