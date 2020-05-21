Range Rover Evoque станет семиместным

Казалось бы, тренд на семиместные автомобили должен был обойти английского производителя стороной, но нет - шпионам удалось запечатлеть такой автомобиль

Как сообщает издание Motor1, британцы тестируют семиместную версию Evoque, о чем говорят фотографии, опубликованные зарубежными автомобильными энтузиастами. Строго говоря, "семиместность" кроссовера - лишь предположение, так как на фото мы можем заметить лишь расширенные задние окна, увеличенные свесы, а также удлиненную колесную базу.

В то же время сообщается, что Evoque, вдобавок ко всему, станет гибридом Под капотом такого автомобиля расположится 1,5-литровый трехцилиндровый турбированный агрегат мощностью 194 л.с., он будет работать в паре с 107-сильным электродвигателем и батареей емкостью 15 кВт*ч. Запас хода исключительно на электротяге составляет 66 километров.