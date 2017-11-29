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29 ноя 2017

Range Rover Evoque изменится эволюционно

Range Rover Evoque изменится эволюционно

Компания Land Rover приступила к активной фазе работы над новым поколением кроссовера Range Rover Evoque. Никаких революционных изменений в облике модели не будет.

То, что британцы решили обойтись эволюционным обновлением внешности модели вполне объяснимо: Evoque это самая популярная модель компании, продажи которой с момента ее выхода на рынок никогда не падали ниже 100 тыс. автомобилей в год. Поэтому, как говорится, от добра добра не ищут — серьезные изменения могут оттолкнуть как уже клиентов компании, которые захотят обновить модель, так и новых.

В новом поколении кроссовер обзаведется некоторыми стилистическими элементами от Velar. Трехдверная версия навсегда исчезнет из гаммы, а вот будет ли выпускаться открытый вариант или нет в Land Rover пока не решили.

Range Rover Evoque останется на прежней платформе D8, но получит ее последнюю версию, на которой построен Jaguar E-Pace. Моторная гамма пополнится гибридной силовой установкой, а после 2020 года Evoque получит и полностью электрический вариант. Обычные же версии с ДВС будут оснащаться последними поколениями турбированных «четверок» семейства Ingenium.

Новое поколение Range Rover Evoque будет представлено в 2019 году.
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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