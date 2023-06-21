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21 июн 2023

Представлен обновленный Range Rover Evoque

Представлен обновленный Range Rover Evoque
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover представила модернизированную версию компактного кроссовера Evoque. Насколько существенным получилось обновление?

Платформа и агрегаты не изменились вовсе - бензиновые и дизельные двигатели, а возглавляет моторную гамму гибридная версия P300e. Она комплектуется полуторалитровым ДВС в сочетании с электромотором, которые развивают 309 лошадиных сил. Такая модификация способна передвигаться до 50 километров на электрическом ходу.

Фактически, все свелось к установке новых фар Pixel с четырьмя диодными блоками  появлению очередных цветов кузова в палитре и внедрению мультимедийной системы с 11-дюймовым дисплеем.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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