Range Rover представил растянутый Evoque

Компактный кроссовер превратили в лимузин. Зачем? Все очень просто – машины подобного рода очень популярны в Китае

Собственно, на китайский рынок новинка и ориентирована. Более того, собирать автомобиль будут на совместном предприятии Сhery Jaguar Land Rover. Любопытно, но длиннобазный Evoque, который получит приставку «L» к названию даже заменит своего обычного собрата на рынке поднебесной.

Но поговорим про изменения. Новинка отличается увеличенной на 160 миллиметров колёсной базой, причём почти вся прибавка досталась задним пассажирам. Поменялся профиль крыши, изменились дверные проемы (в силу прибавки габаритов). В остальном же перед нами обычный Range Rover Evoque. То есть под капотом здесь располагается гибридная силовая установка на основе двухлитрового 249-сильного турбо-мотора и 48-вольтового стартер-генератора.