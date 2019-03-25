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25 мар 2019

Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока»

Jaguar Land Rover добился запрета китайского клона «Эвока»

Концерн выиграл длительный судебный процесс против китайской фирмы Jiangling Motor Holding, которая выпускала нелицензионную копию Range Rover Evoque. Пекинский суд  признал кроссовер Landwind X7 плагиатом и постановил прекратить его продажи

Зарубежные СМИ уже назвали решение суда беспрецедентным. Дело в том, что раньше, из-за особенностей, законодательства китайский суд никогда не вставал на сторону иностранных компаний.  Однако, в данном случае, мало того что был наложен запрет на продажи автомобиля, так еще китайский производитель обязан выплатить  серьезную комплектацию британской марке. Интересно, что сама JLR говорит о своей победе как «первой в практике мировой автомобильной промышленности».

Интересно, что судебный процесс длился более трех лет, и начался сразу после презентации Landwind X7 на автосалоне в Гуанчжоу в 2015 году. Под давлением британской марки Jiangling Motor Holding пришлось даже слегка изменить дизайн копии Range Rover Evoque. По всей вероятности, этот шаг не помог китайцам, так как суд посчитал, что автомобиль по-прежнему использует пять уникальных признаков оригинала, а сходство моделей лишь запутывает покупателей.

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