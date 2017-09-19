Моторная линейка компании Land Rover пополнится 3-цилиндровым двигателем внутренного сгорания. Силовой агрегат небольшого объема будет использоваться в гибридных силовых установках.

Первой моделью, которая получит новый двигатель станет гибридный вариант Range Rover Evoque. Его силовая установка будет состоять из бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра, электромотора, блока батарей. Электрическая система будет 48-вольтовой. Электродвигатель позволит проезжать Evoque небольшое расстояние исключительно на электротяге, но в основных режимах будет работать исключительно в качестве электрического стартера.

По данным британских СМИ гибридная версия Range Rover Evoque будет представлена в 2019 году. При этом, до него появятся гибридные варианты Range Rover и Range Rover Sport, но они будут оснащаться 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями. Следом за Evoque последуют и другие модели, а к 2020 году все модели Jaguar Land Rover будут иметь либо гибридную, либо полностью электрическую силовую установку.

