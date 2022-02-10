Классический Land Rover Defender скрестили с Tesla

Фирма E.C.D. Automotive Design из Флориды (США) представила проект рестомода на базе классического Land Rover Defender. Напомним, термином «рестомод» называют тюнинг старых автомобилей с заменой всех агрегатов, но сохранением стокового внешнего вида.

В нашем случае американские инженеры удаляют из классического Defender родной двигатель внутреннего сгорания, выхлопную и топливные системы. Вместо них устанавливается электрический 450-сильный двигатель и большая 100-киловаттная батарея. Отметим, что все эти компоненты были позаимствованы у Tesla Model S. В результате мы получаем внедорожник, который способен разогнаться до сотни за пять с половиной секунд, а его максимальная скорость составляет 215 километров в час. Удивительно, но, не взирая на электрическую силовую установку, инженерам удалось сохранить полноприводную трансмиссию с раздаточной коробкой.

Помимо технической модернизации в E.C.D. Automotive Design проводят и легкий стайлинг машин – перекрашивают кузова и отделывают интерьер качественной кожей и тканью. В качестве дополнительных операций можно заказать установку современной мультимедийной системы