Кроссовер Range Rover Velar форсировали до 600 лошадиных сил

Ателье Manhart выпустило тюнинг-кит SV600 для среднеразмерного Land Rover

За основу тюнинг-проекта специалисты Manhart взяли топовый Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic с компрессорным бензиновым мотором V8 5.0. Заводская версия выдаёт 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента, но путём вмешательства в электронный блок управления двигатель форсируют до 600 сил и 750 Нм. Характеристики модернизированного кроссовера не приводятся, но Velar SV600 наверняка набирает первую «сотню» с места быстрее 4,5 секунды, а максимальная скорость превышает 274 километра в час.

Отличить снаружи чипованный Velar можно по 23-дюймовым чёрным глянцевым дискам Manhart на низкопрофильных шинах Continental размерности 285/35 R23 и по звуку выхлопа с «отстрелами» — мотористы ателье установили электронноуправляемые заслонки и внесли изменения в каталитический нейтрализатор. У демонстрационного кроссовера Velar SV600 «стоковые» тормоза, оригинальный салон и стандартное шасси, однако специалисты Manhart готовы модернизировать ходовую часть или перешить интерьер по желанию заказчика.