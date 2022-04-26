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26 апр 2022

Land Rover уходит из России?

Land Rover уходит из России?
Автор фото: фирма-производитель
Сразу несколько отечественных СМИ заявили о том, что английская марка готовится свести свое присутствие на российском рынке к нулю, то есть полностью закрыть  представительство и дилерские сети.
Первым тревогу забили в «Коммерсанте» - издание, ссылаясь на неназванный источник, заявило, что концерн JLR (Jaguar Land Rover) фактически уходит с российского рынка – дескать, руководство сохранит только административный персонал, задачей которого станет координация взаимодействий на этапе закрытия компании.
 
Впрочем, мы взяли официальный комментарий представительства, который опровергает негативный сценарий -  приводим его ниже: «Одним из главных приоритетов Jaguar Land Rover, реализуемый представительством на рынке, является забота о клиентах с фокусом на безопасность эксплуатации автомобилей на дорогах. Компания не комментирует домыслы и слухи»

При написании новости использовалась информация:
Коммерсантъ

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