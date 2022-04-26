Land Rover уходит из России?

Сразу несколько отечественных СМИ заявили о том, что английская марка готовится свести свое присутствие на российском рынке к нулю, то есть полностью закрыть представительство и дилерские сети.

Первым тревогу забили в «Коммерсанте» - издание, ссылаясь на неназванный источник, заявило, что концерн JLR ( Jaguar Land Rover) фактически уходит с российского рынка – дескать, руководство сохранит только административный персонал, задачей которого станет координация взаимодействий на этапе закрытия компании.

Впрочем, мы взяли официальный комментарий представительства, который опровергает негативный сценарий - приводим его ниже: «Одним из главных приоритетов Jaguar Land Rover, реализуемый представительством на рынке, является забота о клиентах с фокусом на безопасность эксплуатации автомобилей на дорогах. Компания не комментирует домыслы и слухи»