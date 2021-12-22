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22 дек 2021

Land Rover Defender превратили в кабриолет

Land Rover Defender превратили в кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Классический внедорожник предлагался в различных форм-факторах: трехдверный внедорожник, пятидверный внедорожник, пикап… В новом поколении разнообразия не наблюдается, но сторонние тюнинг-конторы готовы исправить положение.

Взять к примеру,фирму Heritage Customs -  в следующем году они представят проект «Дэфа-кабриолета». Проект носит название Valiance Convertible и в данный момент он существует лишь в форме компьютерных изображений. Известно, что тираж будет очень маленьким – всего пять экземпляров. Кроме того у автомобилей не будут трогать техническую начинку – внедорожник будет доступен со стандартным мотором V8 на 525 лошадиных силы.

Особого внимания заслуживают цвета, каждый из которых имеет особый смысл. Так, например, синий Cote d’Azur вдохновлен пляжами на юге Франции. Зеленый же цвет Solihull Sand отсылает к английской сельской местности, а красный Kokkini Parali символизирует побережье пляжа Санторини.

При написании новости использовалась информация:
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