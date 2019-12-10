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10 дек 2019

Land Rover работает над максимально простым внедорожником

Land Rover работает над максимально простым внедорожником

Jaguar Land Rover готовит внедорожник — максимально упрощенный и удешевленный, который  будет позиционироваться, как младшая модель в линейке

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на свои источники в JLR, проекту присвоили собственный индекс L860. Новый внедорожник создается на платформе Omega-Arc D10 разработки материнской компании Tata Motors. Платформа используется в недорогом внедорожнике Tata Harrier и, в свою очередь, является модифицированной версией старого шасси Land Rover D8, которое лежало в основе  первого Range Rover Evoque и Discovery Sport. В Omega-Arc D10 применяется штампованная сталь, в отличие от шасси нового Defender, в котором используют в основном алюминий.

Любопытно, что сзади у L860 будет неразрезной мост и, как следствие, зависимая подвеска, в отличие от нового Defender, где, сзади используется дорогостоящая «многорычажка». В машине также применят полностью оригинальный передний подрамник, который не будет иметь ничего общего с подрамником Tata Harrier.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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