Land Rover работает над максимально простым внедорожником

Jaguar Land Rover готовит внедорожник — максимально упрощенный и удешевленный, который будет позиционироваться, как младшая модель в линейке

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на свои источники в JLR, проекту присвоили собственный индекс L860. Новый внедорожник создается на платформе Omega-Arc D10 разработки материнской компании Tata Motors. Платформа используется в недорогом внедорожнике Tata Harrier и, в свою очередь, является модифицированной версией старого шасси Land Rover D8, которое лежало в основе первого Range Rover Evoque и Discovery Sport. В Omega-Arc D10 применяется штампованная сталь, в отличие от шасси нового Defender, в котором используют в основном алюминий.

Любопытно, что сзади у L860 будет неразрезной мост и, как следствие, зависимая подвеска, в отличие от нового Defender, где, сзади используется дорогостоящая «многорычажка». В машине также применят полностью оригинальный передний подрамник, который не будет иметь ничего общего с подрамником Tata Harrier.