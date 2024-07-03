Представлен самый мощный Land Rover Defender Octa

Компания Land Rover рассекретила топ-версию внедорожника Defender под наименованием Octa

Defender Octa оснащен мягкогибридной силовой установкой с 4,4-литровым V8 c двойными турбонаддувом мощностью 635 л.с. и 800 Нм крутящего момента. В паре с ним работает электромотор, осуществляющий роль стартер-генератора. Заявленный разгон до “сотни” - 3,8 с. Максимальная скорость - 250 км/ч. Помимо этого автомобилю переделали подвеску и улучшили внедорожные характеристики.

В комплекте идут 22-дюймовые легкосплавные колесные диски и внедорожные шины Goodyear Advance All-Terrain, разработанные специально для Octa. К слову, автомобиль получил высокоэффективные тормоза от Brembo. Внутри изменились сиденья и декор. Отделка выполнена из кожи Burnt Sienna и ткани Kvadrat. Покупателям предложены оформление салона в цвете хаки или древесном.