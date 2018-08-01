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1 авг 2018

Lexus не может распродать суперкары LFA

Lexus не может распродать суперкары LFA

Суперкар LFA должен был показать техническое превосходство Lexus над конкурентами и продемонстрировать всему миру способности команды инженеров создавать подлинные суперкары

Эта модель была выпущена тиражом всего в 500 экземпляров, ее производство было свернуто еще в 2012 году. Однако только у американских дилеров до сих пор осталось девять машин, каждая ценой в 375 тысяч долларов. Причем продажи идут ни шатко, ни валко: за год удалось избавиться от трех машин.

На фоне очередей за эксклюзивными версиями суперкаров от McLaren, Mercedes-AMG или Ferrari эта история выглядит абсолютным рыночным провалом. Впрочем, первые проблемы с Lexus LFA появились еще во время журналистских тестов. Например, на европейской презентации, одна машина перегрелась через два круга по гоночной трассе, а вторая сломалась даже не покинув боксы.

Производство Lexus LFA началось в 2010 году. Суперкар был оснащен двигателем V10 мощностью 560 л.с. Максимальная скорость была ограничена электроникой на отметке 320 км/ч. Любопытно, что первые экземпляры суперкара владельцы не могли сразу перепродать: машина передавалась им за 300 тысяч долларов в аренду на два года и лишь через этот период, внеся еще 75 тысяч долларов, покупатель становился полноправным собственником LFA.

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При написании новости использовалась информация:
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