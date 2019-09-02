Lexus выпустит преемника LFA

Правда это будет сделано лишь с одним условием - компании просто требуется гигантская моральная поддержка

Производство Lexus LFA было завершено в декабре 2012 года, однако тираж в 500 экземпляров и по сей день не распродан. Несмотря на это, у суперкара может появиться преемник. Вице-президент Lexus Коджи Сато в интервью изданию Autocar рассказал, что его воодушевляет идея выпустить преемника суперкара LFA, а в компании вовсе не отказывались от этой идеи. Просто для этого «Лексусу» нужна помощь: японцы хотят ощутить мощную поддержку проекта, причём сразу с двух сторон — как от потенциальных покупателей, так и от автомобильной прессы.

Напомним, что заднеприводное купе с 4,8-литровым мотором V10 мощностью 560 лошадиных сил и шестиступенчатой секвентальной автоматической коробкой передач разгонялось с места до 100 километров в час всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость составляла 325 километров в час.