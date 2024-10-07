В Британии продают уникальный экземпляр Lexus LFA

Британская фирма DK Engineering выставила на продажу уникальный экземпляр спорткара Lexus LFA, окрашенный в ярко-зеленый цвет. Всего было выпущено два подобных автомобиля. Цену пока не сообщают

Этот LFA окрашен в зеленый оттенок Fresh Green. Именно в этом цвете было выполнено всего два экземпляра из 500 выпущенных Lexus LFA. Примечателен и красно-черный интерьер из алькантары. В оснащении здесь имеются спортивные сиденья с электрорегулировками и подогревом, а также аудиосистема Mark Levinson. Всего данный экземпляр проехал 1350 км. Последнее техническое обслуживание он получил в Lexus Milton Keynes в этом году.

Под капотом LFA располагается 4,8-литровый V10 мощностью 560 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Разогнаться до “сотни” автомобиль способен за 3,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 325 км/ч. Комплектуется агрегат 6-ступенчатым “роботом”. Привод - задний.