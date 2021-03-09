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9 мар 2021

Lexus «засунул» в RX мотор V8

Lexus «засунул» в RX мотор V8
Автор фото: фирма-производитель

Да, это тюнинг-проект, да  - экземпляр штучный. Да – делался частной конторой, но при поддержке американского офиса марки

V-образную восьмерку Lexus ставит на многие модели, но, в основном, на седаны и спорткары , а кроссоверы таким мотором были обделены… до последнего момента. Известный тюнинг-мастер Гордон Тинг подумал, а почему бы не сделать кроссовер более дерзким и азартным. Подумал и сделал, решив разместить под капотом движок от седана GS F.

Думаете, что свап мотора произошел так легко? Как бы не так – из-за разницы в компоновке (седан предполагает продольное расположение мотора, а кроссовер – поперечное) RX  пришлось серьезно переделать моторный отсек: изготовить новые опоры двигателя, изменить трансмиссионный тоннель и так далее.

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