На моор-шоу в Лос-Анджелесе Lexus представил семиместный вариант кроссовера RX, который получил приставку L в индексе. Вокруг этой модели ходило множество слухов и самый, казалось, нелепый из них подтвердился.

Большинство производителей для того, чтобы сделать более просторную версию на базе уже имеющейся модели растягивают колесную базу, зачастую удлиняют задние двери. Так либо увеличивается пространство на втором ряду сидений, либо появляется возможность разместить третий ряд.

В Lexus же пошли своим и каким-то очень оригинальным способом: они попросту увеличили на 100 мм задний свес автомобиля. Плюс был немного изменен наклон стекла багажной двери. При этом длина колесной базы осталась прежней. В США автомобиль будет доступен в 7- и 6-местных вариантах. Правда, не ждите от третьего ряда ничего сверхъестественного: поместиться здесь с комфортом смогут лишь дети. К их услугам – управление климат-контролем и пара подстаканников.

Как и обычный RX, удлиненная версия будет продаться в двух вариантах: бензиновом RX350 L и гибридном RX450 L. Машина ориентирована на рынок Северной Америки, но, вероятнее всего, появится и на нашем рынке.