Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2018

У Lexus RX в России появилась «королевская» спецверсия

У Lexus RX в России появилась «королевская» спецверсия
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер RX у Lexus вторая по популярности модель после более компактного NX, но и к ней интерес нужно подогревать. Потому российское отделение привезло к нам спецверсию этого кроссовера.

Новая версия получила название Black Royal и ориентирована на тех, кому хочется больше индивидуальности в облике автомобиля. Как и следует из названия машина отличается черными акцентами. У нее 20-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета с шинами размерности 235/50 R20, окрашенные в черный цвет зеркала, радиаторная решетка и накладка на задний бампер, которая отсутствует у обычных версий. Для большей уверенности на задних дверях появились шильдики с названием спецверсии.

Lexus RX Black Royal предлагается в двух вариантах — на базе комплектации Lexus RX 300 AWD Executive по цене 3 292 000 рублей и на базе Lexus RX 350 AWD Premium по цене 3 882 000 рублей.

Накануне в России стартовали продажи удлиненной версии Lexus RX L, рассчитанной на семерых пассажиров. При этом, в базовой версии кроссовер оказался даже дешевле пятиместного варианта.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Lexus

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lexus RX L

Lexus привез в Россию семиместный RX

01 марта 2018
Lexus RX350L

Lexus объявил цены на удлиненный RX

11 января 2018
Lexus RX L

Lexus представил 7-местный вариант кроссовера RX

30 ноября 2017
Lexus RX350 L

Lexus назвал дату премьеры семиместного кроссовера RX

16 ноября 2017
Lexus RX 2017

Трехрядный Lexus RX не получит удлиненную колесную базу

03 июля 2017
Lexus RX 2016

Lexus отзывает 5 тысяч автомобилей в США

29 января 2016

 Новости Lexus RX

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport - сравнительный тест. mitsubishi pajero sport 2017 и toyota fortuner 2016: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть Сравнительный тест
27 апреля 2018

Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport
"Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: битва рамных внедорожников не на жизнь, а на смерть"
Land Rover Discovery - специальный репортаж. англия маленькими глотками на land rover discovery
Автопутешествия
25 апреля 2018

Land Rover Discovery
"Англия маленькими глотками"
Infiniti QX30 - infiniti qx30 2016 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой
Тест драйв
23 апреля 2018

Infiniti QX30
"Infiniti QX30 привлекает женщин немецкой точностью и японской харизмой"
Lexus NX - lexus nx 2018 островок спокойствия
Тест драйв
20 апреля 2018

Lexus NX
"Островок спокойствия"

Написано новостей:

2 1 1 3 3