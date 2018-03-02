Кроссовер RX у Lexus вторая по популярности модель после более компактного NX, но и к ней интерес нужно подогревать. Потому российское отделение привезло к нам спецверсию этого кроссовера.

Новая версия получила название Black Royal и ориентирована на тех, кому хочется больше индивидуальности в облике автомобиля. Как и следует из названия машина отличается черными акцентами. У нее 20-дюймовые легкосплавные колеса черного цвета с шинами размерности 235/50 R20, окрашенные в черный цвет зеркала, радиаторная решетка и накладка на задний бампер, которая отсутствует у обычных версий. Для большей уверенности на задних дверях появились шильдики с названием спецверсии.

Lexus RX Black Royal предлагается в двух вариантах — на базе комплектации Lexus RX 300 AWD Executive по цене 3 292 000 рублей и на базе Lexus RX 350 AWD Premium по цене 3 882 000 рублей.

Накануне в России стартовали продажи удлиненной версии Lexus RX L, рассчитанной на семерых пассажиров. При этом, в базовой версии кроссовер оказался даже дешевле пятиместного варианта.