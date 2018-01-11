Российские дилеры Lexus объявили о начале приема заказов на удлиненную версию кроссовера RX, который будет представлен у нас исключительно в версии RX350L с 3,5-литровым V6 мощностью 294 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом».

Базовая цена (3 804 000 руб.) оказалась даже ниже, чем просят за базовую версию короткого RX350. Все дело в том, что у версии RX350L базовой стала комплектация Executive, которая беднее оснащена. Здесь 18-дюймовые колеса (вместо 20-дюйомвых), 8-дюймовый экран мультимедийной системы (а не 12,3-дюймовый), нет навигационной системы, электропривода багажной двери и люка.

Комплектация Premium предлагается по цене 4 057 000 рублей. В этой версии на автомобиль устанавливаются 20-дюймовые колеса, появляется люк и электропривод задней двери. Собственно, комплектация полностью идентична такой же у короткой версии, которая стоит 3 852 000 рублей. Наконец, топовая версия Exclusive обойдется в 4 537 000 рублей.

Напомним, что в Lexus весьма нетривиально «нарастили» RX. Традиционно автопроизводители увеличивают для этого колесную базу, а японцы попросту удлинили на 110 мм задний свес, получив место для двух дополнительных «багажных» мест.