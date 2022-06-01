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1 июн 2022

Представлен новый Lexus RX

Представлен новый Lexus RX
Автор фото: фирма-производитель

Перед вами действительно кроссовер нового поколения, а не глубокий рестайлинг – RX «перебрался» на другую архитектуру и получил новые моторы

Теперь  RX делит одну и ту же платформу с более компактной моделью NX, хотя габариты старшего кроссовера не изменились -  его длина  лишь немногим не дотягивает до пяти метров (4890 миллиметров). Важно отметить, что колесная база увеличилась на шесть сантиметров (2850 миллиметров) – это обеспечит дополнительный простор задним пассажирам.  Есть изменения и в дизайне – сам силуэт стал более динамичным (в основном из-за ниспадающей линии крыши). В салоне же появилась новая центральная панель  с цифровой приборной панелью и 14-дюймовым экраном мультимедийной системы.

Что касается силовых установок, то почти все они гибридные. Традиционной осталась лишь «средняя» версия кроссовера с 279-сильной «турбочетверкой» объемом 2.4 литра.  Базовая модификация – 250-сильный гибрид на основе атмосферного мотора 2.5. Флагманская версия – подзаряжаемый 306-сильный гибрид, созданный на базе того же «атмосферника». На электротяге такой автомобиль проедет около 65 километров, разгоняясь при этом до 135 км/ч. Если задействовать весь потенциал силовой установки, на ускорение до 100 км/ч уйдёт 7 секунд.

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Журнал auto.ru

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