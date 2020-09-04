В Россию приехал Lexus RX Black Vision

Премиальный кроссовер RX Black Vision обрел эксклюзивный набор элементов стайлинга, а также двухцветные колесные диски

Внешне кроссовер Vision выделяется фирменной веретенообразной затемненной решеткой радиатора и черными корпусами зеркал заднего вида. Все автомобили RX Black Vision получили оригинальный обвес с аэродинамическими накладками на переднем и заднем бампере, а также на нижней части передних и задних дверей, придающими кроссоверу более спортивный облик. Важная особенность версии Black Vision – это стильные легкосплавные колесные диски размером 20’’ с двухцветным темно-бронзовым покрытием. Кроме того, все автомобили отмечены эмблемой специальной серии.

RX 300 Black Vision и RX 350 Black Vision оснащены мощными и надежными двигателями (238 л.с. и 299 л.с. соответственно) с автоматической трансмиссией. RX Black Vision оснащен широким набором опций безопасности. Автомобиль оснащен системой активной помощи при повороте, системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функциями визуального и звукового оповещения, системой автоматического торможения, распознавания пешеходов, а также системой мониторинга «слепых зон» с отображением предупреждающих сигналов в боковых зеркалах (BSM).