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13 фев 2025

900-сильный Lexus GR Super Sport дебютирует осенью 2025 года

900-сильный Lexus GR Super Sport дебютирует осенью 2025 года

Долгожданный преемник легендарного Lexus LFA под названием GR Super Sport готовится к выходу на рынок в этом году. Новая модель будет выпускаться под отдельным брендом GR

GR Super Sport получит гибридную силовую установку, состоящую из 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом и одного электродвигателя. Суммарная мощность составит 900 л.с. Как и его предшественник, GR Super Sport будет двухместным купе с переднемоторной компоновкой и приводом на задние колеса. Однако в отличие от LFA, который имел полностью карбоновый кузов, новый спорткар получит алюминиевую раму, что позволит оптимизировать вес автомобиля. Кроме этого, GR Super Sport не будет выпущен ограниченным тиражом как LFA, а станет полноценной серийной моделью.

Производство автомобиля стартует летом 2025 года, а первые поставки запланированы на осень того же года. Изначально предполагалось, что стоимость суперкара не превысит 20 миллионов иен, однако из-за роста цен на комплектующие конечная цена может достичь 30 миллионов иен (около 200 тысяч долларов).

При написании новости использовалась информация:
bestcarweb

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