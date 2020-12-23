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23 дек 2020

Дизайнеры Lexus «врезались» в Санта-Клауса

Дизайнеры Lexus «врезались» в Санта-Клауса
Автор фото: фирма-производитель

Канадский офис марки представил новый проект – транспортное средство для человека преклонного возраста, любящего длинные бороды и красные одежды

Да, перед нами очередное транспортное средство для  Санта-Клауса. Только, если в случае с Bentley нам показывали стилизованную, но обычную машину, то здесь перед нами настоящие сани! Причем здесь видны турбины, что позволяет сделать вывод о реактивной силовой установке. Хотя сам производитель говорит о неких гибридных технологиях, которые позволяют санкам летать на высоте 18 километров.

В салоне - да, санки закрытые - есть система воздушной навигации, россыпь сенсорных панелей управления, массаж кресел и аудиосистема – все ради комфортного перемещения Санты.  К слову,  дабы старика-волшебника не было видно в воздухе сани покрыты четырехслойной инфракрасной краской.

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