Дизайнеры Lexus «врезались» в Санта-Клауса

Канадский офис марки представил новый проект – транспортное средство для человека преклонного возраста, любящего длинные бороды и красные одежды

Да, перед нами очередное транспортное средство для Санта-Клауса. Только, если в случае с Bentley нам показывали стилизованную, но обычную машину, то здесь перед нами настоящие сани! Причем здесь видны турбины, что позволяет сделать вывод о реактивной силовой установке. Хотя сам производитель говорит о неких гибридных технологиях, которые позволяют санкам летать на высоте 18 километров.

В салоне - да, санки закрытые - есть система воздушной навигации, россыпь сенсорных панелей управления, массаж кресел и аудиосистема – все ради комфортного перемещения Санты. К слову, дабы старика-волшебника не было видно в воздухе сани покрыты четырехслойной инфракрасной краской.