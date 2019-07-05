Я Лексус, я щедрый!

Лето - это пора урожая и не только в области ягод, овощей и прочих абрикосов, но и среди скидок и специальных предложений на покупку автомобиля. Большинство производителей стимулируют спрос и создают целую кладезь интересных условий

Возьмем, к примеру, Lexus, который объявил июль месяцем специальных цен, фактически для всего своего модельного ряда. Кроме сниженной цены производитель заявляет и о повышении скидок при использовании программы Trade In.

Любопытно, что одной выгодой чисел в Lexus решили не ограничиваться и добавили покупателям различных бонусов. Например, те, кто покупают в июле модели: ES, NX, RX, GX, LX будут автоматически подключены к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года. Между тем, для покупателей флагманского седана LS этот срок будет увеличен уже до пяти лет. В случае с покупкой седана ES, клиент имеет возможность воспользоваться специальными условиями страхования КАСКО со сниженной процентной ставкой.