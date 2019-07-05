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5 июл 2019

Я Лексус, я щедрый!

Я Лексус, я щедрый!
Автор фото: фирма-производитель

Лето - это пора урожая и не только в области ягод, овощей и прочих абрикосов, но и среди скидок и специальных предложений на покупку автомобиля. Большинство производителей стимулируют спрос и создают целую кладезь интересных условий

Возьмем, к примеру, Lexus, который объявил июль месяцем специальных цен, фактически для всего своего модельного ряда. Кроме сниженной цены производитель заявляет и о повышении скидок при использовании программы Trade In.

Любопытно, что  одной выгодой чисел в Lexus решили не ограничиваться и добавили покупателям различных бонусов. Например, те, кто покупают в июле модели: ES, NX, RX, GX, LX будут автоматически подключены к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на 3 года.  Между тем, для покупателей флагманского седана LS этот срок будет увеличен уже до пяти лет. В случае с покупкой седана ES, клиент имеет возможность воспользоваться специальными условиями страхования КАСКО со сниженной процентной ставкой.

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При написании новости использовалась информация:
Lexus

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