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6 дек 2022

Электрический суперкар Lexus получит механическую коробку передач

Электрический суперкар Lexus получит механическую коробку передач
Автор фото: фирма-производитель

К сожалению, никто не будет разрабатывать настоящую КПП для электромобиля, потому что такому типу транспортных средств она, по большому счету, не нужна.  Зато можно создать имитацию, чтобы клиент смог получить больше удовольствия от вождения

Собственно, по такому пути и идут инженеры Lexus. В официальном сообщении компании говорится, что электромобили снабдят тремя педалями и механическим рычагом, а электроника сможет подстраивать поведение машины и синтезированный звук двигателя под действия водителя. Разумеется, никакой прямой связи с колесами или мотором у «фейкового» узла не будет.

Сейчас имитационный агрегат проверяют на электрическом кроссовере UX300. Что касается премьеры суперкара, то ее проведут, минимум, через два года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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